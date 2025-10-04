Наразі через обстріли росіян без світла та газу залишаються тисячі споживачів Шостки та району

Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Наразі через обстріли росіян без світла та газу залишаються тисячі споживачів Шостки та району

До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники.

Наразі через обстріли росіян без світла та газу залишаються тисячі споживачів Шостки та району
голова Сумської ОВА Олег Григоров
Фото: facebook / Олег Григоров

Пізно ввечері 4 жовтня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що після ударів ворога ситуація на Шосткинщині залишається складною. 

Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.

Також унаслідок атаки по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік. У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані.

Крім того, сьогодні ворог атакував човен із рибалками у Середино-Будській громаді. Загинув 63-річний чоловік, ще один – поранений. Медики надають допомогу.

Олег Григоров провів засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків атак.

До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники.

Координація дій здійснюється спільно з районною військовою адміністрацією та громадою.

Служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies