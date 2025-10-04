Наразі через обстріли росіян без світла та газу залишаються тисячі споживачів Шостки та району

Пізно ввечері 4 жовтня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що після ударів ворога ситуація на Шосткинщині залишається складною.

Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.

Також унаслідок атаки по залізничному вокзалу в Шостці загинув 71-річний чоловік. У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані.

Крім того, сьогодні ворог атакував човен із рибалками у Середино-Будській громаді. Загинув 63-річний чоловік, ще один – поранений. Медики надають допомогу.

Олег Григоров провів засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків атак.

До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники.

Координація дій здійснюється спільно з районною військовою адміністрацією та громадою.

Служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.