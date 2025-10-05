У Краматорську росіяни атакували автомобіль дроном на оптоволокні

Інформації про постраждалих не було.

У Краматорську російські військові атакували автомобіль дроном на оптоволокні.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу - FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволокні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", - ідеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Встановлюються остаточні наслідки удару.

Дрон на оптоволокні - це FPV-дрон, який керується не через радіосигнал, а за допомогою оптоволоконного кабелю, який з'єднує його з оператором. Це робить безпілотник майже невразливим до засобів радіоелектронної боротьби.