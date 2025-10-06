Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд відправив керівника апарату КМДА Загуменного під цілодобовий домашній арешт

Посадовця підозрюють у підробці документів та розтраті бюджетних коштів.

Суд відправив керівника апарату КМДА Загуменного під цілодобовий домашній арешт
Дмитро Загуменний
Фото: КМДА

Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якого підозрюють у підробці документів та розтраті бюджетних коштів.

Про це він повідомив у фейсбуці. 

Загуменний назвав рішення суду "публічною дискредитацією його як працівника обраної міської влади". 

"Публічна дискредитація мене як працівника обраної міської влади та блокування роботи продовжується! Сьогодні суд ухвалив рішення про застосування до мене  цілодобового домашнього арешту. Усі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент мого відрядження. Вважаю це рішення спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника", - написав він у фейсбуці.

Водночас Загуменний наголосив, що буде відстоювати інтереси громади в межах закону.

30 вересня, Загуменний отримав підозру за те, що "організував" собі відрядження до Барселони та Флоренції. За даними прокуратури, в листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. А у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздок він використав листи-запрошення, які організатори заходу йому не надсилали. 

Пізніше Загуменний заявив, що його поїздки до Барселони та Флоренції мали "виключно службовий характер"
