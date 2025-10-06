Суд відправив керівника апарату КМДА Загуменного під цілодобовий домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якого підозрюють у підробці документів та розтраті бюджетних коштів.
Про це він повідомив у фейсбуці.
Загуменний назвав рішення суду "публічною дискредитацією його як працівника обраної міської влади".
"Публічна дискредитація мене як працівника обраної міської влади та блокування роботи продовжується! Сьогодні суд ухвалив рішення про застосування до мене цілодобового домашнього арешту. Усі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент мого відрядження. Вважаю це рішення спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника", - написав він у фейсбуці.
Водночас Загуменний наголосив, що буде відстоювати інтереси громади в межах закону.
30 вересня, Загуменний отримав підозру за те, що "організував" собі відрядження до Барселони та Флоренції. За даними прокуратури, в листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. А у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздок він використав листи-запрошення, які організатори заходу йому не надсилали.
Пізніше Загуменний заявив, що його поїздки до Барселони та Флоренції мали "виключно службовий характер".
- 26 квітня 2025 року в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА, у тому числі Загуменний, сидять на березі Дніпра під спеціально накритим шатром з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня. Пізніше в КМДА відповіли на запит Lb.ua, що посадовці перебували на території Дніпровської станції водозабору з робочою метою.
- Також у 2025 році ДБР повідомило Загуменному та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств про підозру в розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі.
- У 2023 році суд відстороняв Загуменного від посади керівника апарату КМВА у справі про можливе сприяння в ухиленні від військової служби.