«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Президентом НАН України переобрали Анатолія Загороднього

Окрім нього, був ще один претендент. 

Президентом Національної академії наук України переобрали академіка Анатолія Загороднього. Крім нього, була ще одна кандидатура – академіка Богдана Данилишина

Після виступів та обговорення виборчих програм провели таємне голосування, повідомили в НАН України. Загородній набрав 608 голосів, Данилишин – 60.

Анатолій Загородній
Фото: НАН України в Facebook
Анатолій Загородній

"Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього. Національна академія наук України щиро вітає Анатолія Глібовича з обранням і бажає плідної праці на благо української науки та держави!" – йдеться у повідомленні. 

Кандидатів у президенти висувають наукові установи і члени Академії. Кандидатуру Загороднього висунули 62 суб'єкти. Гаврилишина – один – академік Юрій Туниця. 

Анталій Глібович Загородній – член-кореспондент НАН за спеціальністю "Теоретична фізика, фізика плазми", з 2006 року – академік за спеціальністю "Теоретична фізика, фізика плазмових процесів". НАН України він очолює з жовтня 2020 року, до цього дев'ять років був віцепрезидентом. Член Ради національної безпеки і оборони України (з 20 січня 2021 року). Голова Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона (з 2023).

Богдан Данилишин – член Бюро відділення економіки НАН України. Спеціалізується на економіці природокористування. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies