Президентом НАН України переобрали Анатолія Загороднього

Окрім нього, був ще один претендент.

Президентом Національної академії наук України переобрали академіка Анатолія Загороднього. Крім нього, була ще одна кандидатура – академіка Богдана Данилишина.

Після виступів та обговорення виборчих програм провели таємне голосування, повідомили в НАН України. Загородній набрав 608 голосів, Данилишин – 60.

Фото: НАН України в Facebook Анатолій Загородній

"Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього. Національна академія наук України щиро вітає Анатолія Глібовича з обранням і бажає плідної праці на благо української науки та держави!" – йдеться у повідомленні.

Кандидатів у президенти висувають наукові установи і члени Академії. Кандидатуру Загороднього висунули 62 суб'єкти. Гаврилишина – один – академік Юрій Туниця.

Анталій Глібович Загородній – член-кореспондент НАН за спеціальністю "Теоретична фізика, фізика плазми", з 2006 року – академік за спеціальністю "Теоретична фізика, фізика плазмових процесів". НАН України він очолює з жовтня 2020 року, до цього дев'ять років був віцепрезидентом. Член Ради національної безпеки і оборони України (з 20 січня 2021 року). Голова Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона (з 2023).

Богдан Данилишин – член Бюро відділення економіки НАН України. Спеціалізується на економіці природокористування.