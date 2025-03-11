Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
ГоловнаПраво

Заступника керівника наукової установи НАН підозрюють у відмиванні 5 млн гривень

Також до справи причетні два підприємці. 

Заступника керівника наукової установи НАН підозрюють у відмиванні 5 млн гривень
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомили про підозру заступнику директора з наукової робити однієї з наукових установ Національної академії наук України та двом підприємцям. Їх підозрюють у заволодінні 5 млн гривень. 

Як повідомили у Офісі генпрокурора, їм інкриміновано заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року разом зі службовими особами суб’єкта господарської діяльності закупили аналітичне обладнання за завищеною ринковою вартістю. 

При цьому заступник директора з наукової роботи відхилив найбільш економічну вигідну пропозицію від генерального дистриб’ютора аналітичного обладнання та надав вказівку підпорядкованим працівникам організувати укладення договору із заздалегідь визначеним підприємством.

А фірма, з якою укладено договір, придбала аналітичне обладнання у генерального дистриб’ютора за ринковою вартістю та реалізувала його науковій установі НАН України за завищеною вартістю. Проте заходи щодо здійснення імпорту, доставки та проведення пусконалагоджувальних робіт здійснювались сертифікованими працівниками генерального дистриб’ютора.

Такими діями підозрюваних державному бюджету завдано понад 5 млн грн збитків.

  • Восени минулого року при перевірці Національної академії наук України виявили понад 100 га землі, які наукова установа передала забудовникам за інвестиційними угодами.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies