Заступника керівника наукової установи НАН підозрюють у відмиванні 5 млн гривень

Також до справи причетні два підприємці.

Повідомили про підозру заступнику директора з наукової робити однієї з наукових установ Національної академії наук України та двом підприємцям. Їх підозрюють у заволодінні 5 млн гривень.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, їм інкриміновано заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року разом зі службовими особами суб’єкта господарської діяльності закупили аналітичне обладнання за завищеною ринковою вартістю.

При цьому заступник директора з наукової роботи відхилив найбільш економічну вигідну пропозицію від генерального дистриб’ютора аналітичного обладнання та надав вказівку підпорядкованим працівникам організувати укладення договору із заздалегідь визначеним підприємством.

А фірма, з якою укладено договір, придбала аналітичне обладнання у генерального дистриб’ютора за ринковою вартістю та реалізувала його науковій установі НАН України за завищеною вартістю. Проте заходи щодо здійснення імпорту, доставки та проведення пусконалагоджувальних робіт здійснювались сертифікованими працівниками генерального дистриб’ютора.

Такими діями підозрюваних державному бюджету завдано понад 5 млн грн збитків.