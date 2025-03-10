Викрили мережу центрів, які "працювали" через дропів: обіг складав 5 млн грн на добу

Правоохоронці викрили мережу нелегальних процесингових центрів, офіси яких працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Про це розповіли у Бюро економічної безпеки.

Організатори налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Також група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.

Встановили, що на рахунки дропів зараховувалися від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.

З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів. Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.

Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.

Викрили схему у тісній співпраці із Національним банком України, співробітники якого допомагали виявляти карткові рахунки фізичних осіб дропів та підозрілі транзакції. Крім того, завдяки взаємодії НБУ та БЕБ встановлено осередки розміщення мобільних терміналів зв’язку, які використовувалися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".