США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаЕкономікаДержава

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% для стримання інфляції

Рішення спрямоване на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% для стримання інфляції
Фото: Нацбанк/flickr.com

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики, повідомляє пресслужба НБУ.  

Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. 

НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.

Інфляція на початку року очікувано продовжила зростати, у тому числі через посилення впливу фундаментальних чинників. У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. 

Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. 

Інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. 

Нагадаємо, у січні цього року Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies