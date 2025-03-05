Інший рівень: Trustee Plus вивела на ринок нову версію криптогаманця

5 березня 2025 року світ побачив нову версію криптогаманця Trustee Plus, що закріпив лідерство компанію у сфері роботи з цифровими активами в Україні. Оновлення пропонує низку функцій, що значно спрощують процес управління криптовалютами та роблять його більш доступним.

Найголовнішою інновацією стала фізична криптокарта Trustee Plus, що дозволяє миттєво конвертувати цифрові активи на реальні покупки. На старті картку можна замовити в країнах Європи, де наразі проживають мільйони українців. Однак компанія активно працює над тим, щоб найближчим часом запустити доставку карток і в Україну.

Ще одне вагоме доповнення — персональний IBAN. Тепер користувачі можуть проводити транзакції на суму до 10 000 євро за одну операцію. Це відкриває нові можливості для таких фінансових операцій, як сплата комунальних послуг, придбання транспортних засобів або оформлення нерухомості.

Функція Swipe-to-Send є ще одним яскравим нововведенням. Вона дозволяє миттєво відправляти кошти іншим користувачам, що мають Trustee Plus застосунок та знаходяться поруч, всього одним рухом руки. Вам достатньо ввести суму і струснути смартфон, щоб операція була виконана.

"Ми вдячні українцям за довіру та підтримку нашої компанії. Оновлений Trustee Plus є результатом активного використання нашого криптогаманця та картки. Цей продукт об'єднує досвід тисяч користувачів і інновації, що здатні суттєво покращити життя", — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Компанія також оновила свою реферальну програму. За кожного нового клієнта, який оформить картку по вашому посиланню, ви отримуєте п’ять євро. Ці кошти можна розділити між двома людьми, передати рефералу або залишити з собою.

Що стосується технічної підтримки, то вона стала оперативнішою та зручнішою, а також краще адаптованою до потреб користувачів. У найближчому майбутньому компанія планує запуск VIP-сервісу, який надасть преміумклієнтам ще більше переваг та можливостей.

Trustee Plus не лише зміцнює свої позиції, а й продовжує розвиватися. Компанія очолила рейтинг найкращих криптогаманців за версією Incrypted. Ба більше, проєкт з'явився у свіжому рейтингу провідних фінансових інструментів 2025 року, яки одна з найкращих криптокарток.

Оновлений Trustee Plus став ще більш потужним інструментом для управління фінансами та цифровими активами. Застосунок вже доступний для завантаження в App Store і Google Play і чекає, коли ви спробуєте його можливості!

Повну трансляцію презентації нового Trustee Plus можна подивитися тут: