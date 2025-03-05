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Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 мільярдів гривень

Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. 

Обсяг продажів у Prozorro Market перевищив 100 мільярдів гривень
Фото ілюстративне
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Електронний каталог для державних закупівель Prozorro Market досяг рекордної позначки – обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень.

Як повідомили у Мінекономіки, наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент. Завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд гривень бюджетних коштів.

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн.

Серед інших популярних товарів:

  • Пальне – 17,3 млрд грн
  • Ліки – 13,1 млрд грн
  • Дрони – 4 млрд грн
  • Медичні матеріали – 3,8 млрд грн
  • М’ясо – 3,6 млрд грн.

Крім цього, у Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого. Найбільшу частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

У міністерстві наголосили, що на Prozorro Market необхідні товари можна придбати всього за 9 днів, адже у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично обирає постачальника із найбільш вигідною ціною. 

"Зараз наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і для оборонних потреб", – зазначив директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський. 

  • За минулий рік в системі Прозорро.Продажі провели аукціонів на майже 20 млрд грн.
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