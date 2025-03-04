Reuters: Трамп у зверненні до Конгресу може оголосити про підписання з Україною угоди про надра

Але ситуація все ще може змінитися.

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна планують підписати угоду про постачання корисних копалин, передає Reuters із посиланням на джерела.

Трамп повідомив своїм радникам, що хоче оголосити про укладення угоди у своєму зверненні до Конгресу 4 березня. Наразі документ не підписаний і ситуація може змінитися.

За словами одного з джерел агенції, останніми днями американські чиновники спілкувалися з офіційними особами у Києві про підписання угоди і закликали радників Зеленського переконати українського президента відкрито вибачитись перед Трампом.