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Reuters: Трамп у зверненні до Конгресу може оголосити про підписання з Україною угоди про надра

Але ситуація все ще може змінитися. 

Reuters: Трамп у зверненні до Конгресу може оголосити про підписання з Україною угоди про надра
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна планують підписати угоду про постачання корисних копалин, передає Reuters із посиланням на джерела.

Трамп повідомив своїм радникам, що хоче оголосити про укладення угоди у своєму зверненні до Конгресу 4 березня. Наразі документ не підписаний і ситуація може змінитися.

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За словами одного з джерел агенції, останніми днями американські чиновники спілкувалися з офіційними особами у Києві про підписання угоди і закликали радників Зеленського переконати українського президента відкрито вибачитись перед Трампом.

  • Того ж дня Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Х допис про те, що Україна прагне до миру, готова сісти за стіл переговорів і виступає за те, аби співпраця та спілкування зі США «були конструктивними».
  • Президент додав, що наша держава готова підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.
  • Президенти обох держав мали підписати документ на зустрічі 28 лютого, однак через конфлікт із Трампом і Венсом Зеленський достроково залишив Білий дім.
  • Українська сторона наполягає на гарантіях безпеки, натомість Штати розглядають угоду як повернення коштів, витрачених на допомогу нашій державі.
  • Також 4 березня з’явилася заява віцепрезидента США Джей Ді Венса, котрий наголосив на тому, аби Україна сіла за стіл переговорів для відновлення допомоги Штатів.
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