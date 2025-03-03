Майже 14,5 млн українців скористалися "Зимовою єПідтримкою"

Завершили прийом заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка". 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.

Про це прозвітували у Мінекономіки.

Як повідомила профільна міністерка Юлія Свириденко, держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у Дії та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн людей, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту. Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року.

Найбільшу кількість заявок українці подали через Дію. Там подали 12 млн заявок. Через банки-партнери – 577 тис., Укрпошту – 130 тис. Ще 1,7 млн подали через Укрпошту за списками Мінсоцполітики. Це пенсіонери. люди з інвалідністю та мешканці прифронтових територій.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат)

Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн

Заклади харчування — 443 млн грн

Ліки — 237 млн грн

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн

Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн

Театри і кінотеатри — 80 млн грн

Поштові послуги — 61 млн грн.

Витрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в Дії та через банки-партнери.

Попри завершення приймання заявок, виплати за програмою продовжуються і триватимуть, поки всі заявки не будуть опрацьовані.

Кошти не оподатковуються і не впливають на призначення субсидій. Використати кошти можна до кінця 2025 року.