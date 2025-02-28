NBC: цього тижня Держдепартамент США припинив підтримку відновлення енергомережі України

Державний департамент США цього тижня припинив ініціативу USAID з відновлення енергомережі України після атак Росії.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох представників USAID, які працювали в Україні.
“Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує Росії, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції. Росія веде двосторонню війну в Україні: військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою, [зокрема] зміцнюючи енергетичну мережу… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи”, - сказав NBC News один із представників USAID.
Також зазначається, що USAID різко скорочує свою присутність в Україні. Планується, що лише 8 з 64 працівників USAID залишаться на місці.
- Високопоставлені чиновники Державного департаменту США складають список додаткових виключень із замороженої зовнішньої допомоги для України. Такий крок може надати Україні доступ до деякої економічної та безпекової допомоги, яку зараз призупинено.
- Нещодавно Politico повідомило, що заморожування USAID різко зміцнює влив Москви у Східній Європі, а ЄС не може заповнити прогалину. Скорочення допомоги з боку Вашингтона може поставити під загрозу інтереси безпеки Європи.