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​​НБУ випустив пам’ятну монету "Зодіак"

Монета виготовлена зі срібла 925 проби. 

​​НБУ випустив пам’ятну монету "Зодіак"
​​НБУ випустив пам’ятну монету "Зодіак"
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) випустив пам’ятну монету "Зодіак" номіналом 10 гривень.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року, вона виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

На реверсі монети зображено українське село під зоряним небом та хлопчик, який спостерігає за сузір’ями.

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На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. При цьому знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж монети – до 15 тис. штук.

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року.

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