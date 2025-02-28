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У кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла

Це стосується, зокрема, Києва та області, а також Дніпропетровщини.

У кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

У кількох регіонах України застосували аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

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У компанії пояснили, що причиною таких заходів стали наслідки російських атак на енергооб’єкти. 

«Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)», - заявила НЕК.

Також в Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. 

ДТЕК повідомив, що відключають світло у Києві та області, а також Дніпропетровській області.

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