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Bloomberg: Індія скоротила до мінімуму імпорт російської нафти

Наступні два місяці імпорт російської нафти ще більше впаде.

Bloomberg: Індія скоротила до мінімуму імпорт російської нафти
Фото: mbk-news.appspot.com

За даними аналітичної компанії Kpler, Індія скоротила імпорт сирої нафти з Росії у лютому до найнижчого рівня з січня 2023 року через санкції США, які порушили ланцюжки поставок.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними, імпорт російської сирої нафти в лютому 2025 року упав на 14,9% порівняно з січнем — в середньому до 1,4 мільйона барелів за добу. У січні 2023 року цей показник становив 1,5 млн барелів за добу.

Відповідно до звіту Bloomberg, закупівлі Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти у 2024 році, ймовірно, ще більше впадуть у наступні два місяці, оскільки санкції призвели до різкого скорочення флоту та продавців вантажів.

Водночас, поставки другого за величиною постачальника Іраку підскочили на 8,3%, а Саудівська Аравія відправила на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця.

За даними Kpler, нафтопереробники третього за величиною споживача нафти у світі – Індії - також закуповували більше в Нігерії, Анголі, Мексиці та Колумбії, щоб компенсувати російські барелі.

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, обговорить запобігання потраплянню підсанкційних технологій з Індії до Росії, коли відвідає сьогодні цю країну Південної Азії.
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