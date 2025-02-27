Bloomberg: ЄС обговорить з Індією зупинку експорту підсанкційних товарів до Росії

Фон дер Ляєн та інші офіційні особи Євросоюзу також обговорять розширення доступу до ринку та високі тарифи Індії на низку товарів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, обговорить запобігання потраплянню підсанкційних технологій з Індії до Росії, коли відвідає сьогодні цю країну Південної Азії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на посла Фінляндії в Нью-Делі Кіммо Ляхдевірта.

Він заявив, що індійські компанії не повинні обходити санкції щодо постачання Росії таких товарів, як електроніка, яка має комерційне та військове застосування. Посол підкреслив, що бути “відповідальною країною” ‒ це не допустити, щоб Москва отримала ці товари, які можуть бути використані в її війні проти України.

Фон дер Ляєн та інші офіційні особи ЄС також обговорять розширення доступу до ринку та високі тарифи Індії на такі товари, як автомобілі та вино, у рамках поточних переговорів щодо угоди про вільну торгівлю.

“Високі тарифи в Індії, безумовно, викликають занепокоєння для ЄС”, ‒ сказав Ляхдевірта, додавши, що він бачить позитивний імпульс у розширенні торгівлі.

За його словами, торговельна угода малоймовірна без істотного зниження тарифних і нетарифних бар'єрів. Переговори про торговельну угоду відновилися у 2022 році після дев’ятирчної зупинки.

Індія стала другим за величиною постачальником товарів подвійного призначення в Росію, її випереджає лише Китай. Представники ЄС та Індії з питань санкцій зустрілися в жовтні, щоб вивчити способи зупинити потрапляння матеріалів подвійного використання в Росію.

Росія є ключовим торговим партнером для Індії, будучи одним із найбільших джерел зброї та сирої нафти. Нью-Делі не засуджував Росію за вторгнення в Україну, але виступав за діалог і дипломатію для припинення війни.