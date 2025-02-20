Guardian: 100 західних компаній, зокрема Boeing, експортували авіазапчастини, які через Індію потрапляли до Росії

Протягом 21 місяця до вересня 2024 року через посередників російським авіакомпаніям та іншим організаціям передали товарів на понад 50 мільйонів доларів.

Понад 100 західних компаній, зокрема аерокосмічний гігант Boeing, експортували до Індії частини літаків, які потрапляли після цього до Росії. У цьому списку є Airbus та дві британські фірми. Про це пише The Guardian.

У матеріалі йдеться, що протягом 21 місяця до вересня 2024 року через посередників в Індії російським авіакомпаніям та іншим організаціям передали товарів на понад 50 мільйонів доларів. Деталі могли транспортуватися в 700 окремих вантажах, які містили різні предмети, починаючи від критично важливих генераторів, датчиків, лопатей гвинтів і дисплеїв до невеликих гвинтів, болтів і фільтрів.

Більшість російських імпортерів, схоже, є цивільними авіакомпаніями, включно з Utair, яка, за інформацією ЄС, також є оборонним підрядником. Компанія отримала близько чверті вантажів.

“Немає жодних натяків на протиправні дії західних компаній або на те, що вони знали, що їхня продукція переправляється до Росії індійськими фірмами. Прямий продаж деталей для літаків російським авіакомпаніям і фірмам заборонено Великою Британією та ЄС і жорстко обмежено владою США”, ‒ зазначає видання.

Проте західним союзникам важко впоратися з десятками посередницьких фірм, які допомагають Росії в отриманні західних товарів та технологій.

У січні уряд Великої Британії опублікував нові вказівки для експортних компаній щодо “протидії ухиленню від російських санкцій”. Компаніям було наказано “провести належну перевірку, щоб переконатися, що кінцевим пунктом призначення цих продуктів є не Росія”. Аналіз даних індійської митниці, проведений Investigate Europe, показує, що станом на вересень минулого року товари все ще надходили до Росії через Індію, часто протягом декількох днів після їх відправки.

Вважається, що десяток індійських посередників придбали запчастини у західних фірм, які згодом опинялися у російських покупців у період із січня 2023 року по вересень 2024 року.

Step Aviation та ASL Aerospace

Близько 120 постачань, виявлених у митних даних, припало на дві британські компанії.

Компанію Step Aviation зареєстровано на громадянина Латвії. З понад 60 вантажів вартістю понад 3 млн доларів, які Step, очевидно, відправила індійській фірмі Shaurya Aeronautics, майже всі передали трьом покупцям у Росії. У жовтні США застосували економічні санкції до Shaurya за відправку до Росії важливих деталей подвійного призначення. Ні Британія, ні ЄС не накладали санкції на Shaurya. Немає жодних записів про те, що Step надсилав товари до Shaurya після жовтня.

Друга фірма, ASL Aerospace, розташована в Девоні, попередньо, відправила близько 60 партій товарів з Великобританії та США чотирьом індійським фірмам, які потім реекспортували до Росії. Згідно з даними митниці, ASL Aerospace відправила вантаж зі Сполученого Королівства до індійської фірми Agrim Aviation Private Ltd, який прибув у вересні.

1 листопада Agrim Aviation потрапила під санкції США за “ймовірне” перенаправлення продукції, виробленої у Штатах, для російської авіаційної промисловості. Як і у випадку з Shaurya, Британія і ЄС не ввели санкції проти компанії. Також немає жодних припущень про те, що ASL Aerospace торгувала з Agrim після того, як Сполучені Штати посилии експортний контроль проти індійської фірми.

Девід Танненбаум, експерт з дотримання санкцій, заявив, що західні уряди переслідували посередників у Туреччині, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, але Індія не була в центрі уваги.

Дані митниці свідчать, що з 2023 року американський аерокосмічний гігант Boeing відправив до Індії не менше 80 вантажів, які згодом були частково або повністю реекспортовані до Росії. Більшість цих поставок, зокрема кріплення, клапани, паливні герметики та акумулятор, проходила через індійського покупця Ascend Aviation.

30 жовтня 2024 року США застосували економічні санкції до компанії та її двох директорів за участь у “мережах ухилення від санкцій”. ЄС і Велика Британія санкцій не вводили. Немає жодних даних, які б вказували на те, що Boeing торгувала з компанією після вересня 2024 року. Представник Boeing сказав: "У березні 2022 року ми призупинили основні операції в Росії, включно з наданням запчастин, обслуговуванням та технічною підтримкою для клієнтів".

Митні дані також свідчать про те, що дочірня компанія Airbus Satair відправила 12 вантажів тій же індійській фірмі в період з вересня 2023 по травень 2024 року. Усі вони згодом вирушили до російських покупців, серед яких була найбільша державна авіакомпанія країни “Аерофлот”. Представник Airbus заявив: “Airbus і Satair діють відповідно до законів і правил і активно прагнуть запобігти обходу санкцій та їх нецільовому використанню”.