Французький уряд вшосте зміг уникнути вотуму недовіри

Цього разу Франсуа Байру хотіли позбутися через висловлювання про мігрантів.

Прем'єр-міністру Франції Франсуа Байру вже вшосте за неповних три місяці роботи вдалося вийти переможцем з голосування у парламенті щодо оголошення вотуму недовіри його уряду.

Як пише Bloomberg, у середу Національні збори розглядали подання соціалістів щодо відставки Байру через його висловлювання про шукачів притулку. У січні прем'єр заявив, що у Франції "панує відчуття, що мігранти її затоплюють" - депутати назвали це "неприйнятним наслідуванням риторики ультраправих".

Байру пояснював, що "внесок іноземців у життя народу є корисним, поки залишається пропорційним, але коли ти перестаєш впізнавати свою країну, її культуру, її спосіб життя, то виникає заперечення".

Зрештою лише 181 законотворець із 577 підтримали відставку уряду, тож резолюція провалилася. П'ять попередніх спроб оголосити Байру вотум недовіри були пов'язані зі схваленням бюджету в обхід нижньої палати парламенту - але голосів забракло й там.