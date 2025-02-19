WP: адміністрація Трампа наказує Пентагону спланувати масштабне скорочення бюджету

Міністр оборони Піт Хегсет наказав керівництву Пентагону та всієї армії США розробити плани скорочення 8% оборонного бюджету протягом наступних п’яти років.

Про це повідомляє The Washington Post.

Хегсет наказав підготувати запропоновані скорочення до 24 лютого. Список категорій, які адміністрація Трампа хоче виключити, містить 17 пунктів, зокрема операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Зокрема, документ закликає до продовження фінансування “агенції підтримки” кількох великих регіональних штабів, включаючи Індійсько-тихоокеанське командування, Північне командування та Космічне командування. Водночас у списку немає Європейського командування, Центрального командування, яке контролює операції на Близькому Сході і Африканського командування.

Зазначається, що бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 млрд доларів. Очікується, що ініціатива скорочення бюджету зіткнеться з внутрішнім опором і різкою двопартійною опозицією в Конгресі.