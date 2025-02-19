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​Міністр оборони Німеччини вказав на помилки США у переговорах із Росією

Також Пісторіус закликав Європу до єдності.

​Міністр оборони Німеччини вказав на помилки США у переговорах із Росією
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував дії США у переговорах з РФ щодо мирної угоди, передає ntv.

Пісторіус сказав, що «американці припустилися помилки, виключивши членство України в НАТО з порядку денного».

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На думку міністра, заяви США про територіальні поступки України також послаблять переговорну позицію Заходу. 

Крім того, для США неприйнятно вести переговори з Росією без залучення європейських держав, але при цьому перекидати на них тягар забезпечення миру, додав Пісторіус. Він також не виключив участь Німеччини у переговорному процесі, проте, на його думку, зараз все виглядає дуже «вибухонебезпечним та хаотичним».

Міністр оборони ФРН закликав Європу до єдності та обурився тим, що європейцям вказують ззовні, як їм реагувати і що робити.

  • На переговори США і Росії у Саудівській Аравії не запросили ані представників України, ані ЄС.
  • Після переговорів держсекретар США Марко Рубіо подзвонив кільком міністрам закордонних справ блоку, також до розмови долучилася глава євродипломатії Кая Каллас.
  • Видання Bloomberg згодом написало, що Рубіо сказав європейським союзникам, що США зберігатимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.
  • Тим часом спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
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