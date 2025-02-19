​Міністр оборони Німеччини вказав на помилки США у переговорах із Росією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував дії США у переговорах з РФ щодо мирної угоди, передає ntv.

Пісторіус сказав, що «американці припустилися помилки, виключивши членство України в НАТО з порядку денного».

На думку міністра, заяви США про територіальні поступки України також послаблять переговорну позицію Заходу.

Крім того, для США неприйнятно вести переговори з Росією без залучення європейських держав, але при цьому перекидати на них тягар забезпечення миру, додав Пісторіус. Він також не виключив участь Німеччини у переговорному процесі, проте, на його думку, зараз все виглядає дуже «вибухонебезпечним та хаотичним».

Міністр оборони ФРН закликав Європу до єдності та обурився тим, що європейцям вказують ззовні, як їм реагувати і що робити.