У Фінляндії через санкції заблокували переказ коштів російським олігархам за продаж “Арени Гельсінкі”

Виручені від продажу Арени Гельсінкі кошти опинилися на рахунку Служби судових приставів, повідомляє Yle із посиланням на документи.

Глава окружної Служби судових приставів Акі Віртанен уточнив, що гроші зберігаються на спеціальному депозитному рахунку.

Віртанен не став розголошувати суму угоди.

“Йдеться про питання комерційної таємниці, а також фізичних осіб у питаннях санкцій”, – зазначив співрозмовник Yle.

Заморозка коштів залишатиметься чинною доти, доки діють підстави для такого рішення, іншими словами Регламент ЄС про санкції.

“Повернення грошей до країн, на які поширюються санкції, потребує скасування санкцій ЄС”, – заявила Піа Саріваара з відділу санкцій міністерства закордонних справ.

Інвестиційна компанія Trevian Kasvu придбала контрольний пакет акцій компанії Helsinki Halli у компанії Arena Events. Arena Events контролюється російськими олігархами Геннадієм Тимченком, Аркадієм та Борисом Ротенбергами, а також сином останнього, Романом. За винятком Романа Ротенберга, вони перебувають під санкціями ЄС.