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Мінфін США: DOGE Ілона Маска вже заощадив 50 мільярдів доларів

В адміністрації Трампа вважають, що американцям не варто турбуватися про захищеність своїх даних.

Мінфін США: DOGE Ілона Маска вже заощадив 50 мільярдів доларів
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент у відповідь на критику щодо можливого доступу департаменту урядової ефективності Ілона Маска до федеральних платіжних систем заявив про проривний результат мільярдера в сфері заощадження державних коштів.

Як пише Bloomberg, DOGE (Department of government efficiency) нібито вже встиг встановити факти неналежного використання бюджету на загальну суму у 50 мільярдів доларів. Журналістам не вдалося знайти підтвердження цим цифрам.

За словами Бессента, загалом діяльність Маска має призвести до заощадження "кількох відсотків від ВВП". При цьому міністр закликає американців не турбуватися, що DOGE вимагає доступу до їхньої особистої інформації, розміщеної у державних реєстрах. Мовляв, люди Маска лише "наглядають за застарілою IT-системою", а їхні повноваження з базами даних "обмежуються читанням без права змін".

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