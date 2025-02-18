Словаччина депортувала українця, якого підозрюють у зв’язку зі спецслужбами України

Також українцю на 2 роки заборонили в’їзд на територію Словаччини та держав-членів Євросоюзу.

Сьогодні, 18 лютого, Словаччина депортувала 59-річного громадянина України.

Про це повідомила пресслужба поліції Словаччини.

“Рішення про видворення українця було прийнято на підставі оперативної інформації та розслідування, яке показало конкретні підстави та висновки про причетність фігуранта провадження до організованої злочинності та зв’язку з організованою злочинністю в Україні та її спецслужбами”, - йдеться у повідомленні.

Також українцю заборонили в’їзд на територію Словаччини та держав-членів Євросоюзу терміном на два роки.

У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту".

В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.