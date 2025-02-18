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Словаччина депортувала українця, якого підозрюють у зв’язку зі спецслужбами України

Також українцю на 2 роки заборонили в’їзд на територію Словаччини та держав-членів Євросоюзу.

Словаччина депортувала українця, якого підозрюють у зв’язку зі спецслужбами України
Ілюстративне фото
Фото: zemavek.sk

Сьогодні, 18 лютого, Словаччина депортувала 59-річного громадянина України.

Про це повідомила пресслужба поліції Словаччини. 

“Рішення про видворення українця було прийнято на підставі оперативної інформації та розслідування, яке показало конкретні підстави та висновки про причетність фігуранта провадження до організованої злочинності та зв’язку з організованою злочинністю в Україні та її спецслужбами”, - йдеться у повідомленні.

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Також українцю заборонили в’їзд на територію Словаччини та держав-членів Євросоюзу терміном на два роки.

  • У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту". 

  • В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.

  • Після того, як Україна припинила з 1 січня 2025 транзит російського газу, з боку Фіцо лунають то погрози, то образи. Так, словацький прем’єр неодноразово озвучував тезу про те, що припинить імпорт електроенергії в Україні. На це згодом відреагувала Чехія, назвавши ці слова порожніми, оскільки на практиці їх реалізувати неможливо і вони більше спрямовані на електорат Фіцо.

  • Також глава словацького уряду погрожує припинити всю гуманітарну допомогу Києву і звинуватив Київ у причетності до нібито масованої кібератаки на національну страхову компанію.

  • Одна з останніх заяв Фіцо – він назвав Володимира Зеленського ворогом.

  • Натомість Зеленський неодноразово підтверджував, що пропонував Словаччині допомогу після зупинки транзиту газу з Росії, однак уряд сусідньої країни відмовляється.
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