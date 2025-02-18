Партнери в цій країні вже повідомлені. Візит президента запланували на 10 березня, але зараз, після влаштованих там переговорів із росіянами, Зеленський туди не поїде.

Президент Володимир Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії у зв'язку з влаштованими там переговорами Росії і США і перебування російської делегації. Про це він сказав на пресконференції у Туреччині.

Україна хоче, аби за її спиною не вирішували, сказав він. Зеленський додав, що всі країни мають двосторонній трек для обговорення, але не можна вирішувати без України, як завершити її війну.

"Нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, думаю, як і для багатьох. Ми з медіа цю інформацію отримали", – сказав президент.

Він додав, що йому байдуже, хто залишиться в Саудівській Аравії на момент його прибуття. Але не байдуже, якщо наші партнери про нас подумають щось зайве.

"Тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами в Саудівській Аравії", – сказав президент.

Візит до Саудівської Аравії тепер відбудеться 10 березня. А на делегацію США очікують у Києві.

Переговори США і Росії в Саудівській Аравії