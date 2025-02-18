Президент Володимир Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії у зв'язку з влаштованими там переговорами Росії і США і перебування російської делегації. Про це він сказав на пресконференції у Туреччині.
Україна хоче, аби за її спиною не вирішували, сказав він. Зеленський додав, що всі країни мають двосторонній трек для обговорення, але не можна вирішувати без України, як завершити її війну.
"Нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, думаю, як і для багатьох. Ми з медіа цю інформацію отримали", – сказав президент.
Він додав, що йому байдуже, хто залишиться в Саудівській Аравії на момент його прибуття. Але не байдуже, якщо наші партнери про нас подумають щось зайве.
"Тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами в Саудівській Аравії", – сказав президент.
Візит до Саудівської Аравії тепер відбудеться 10 березня. А на делегацію США очікують у Києві.
Переговори США і Росії в Саудівській Аравії
- Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
- У Держдепартаменті після розмови з росіянами сказали, що сторони домовилися "усунути подразники". Там анонсували створення команд, які будуть обговорювати закінчення "конфлікту" в Україні. Марк Рубіо також сказав, що за стіл переговорів доведеться сідати і ЄС, бо вони застосовували санкції проти Росії.
- Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере. Учора президент Володимир Зеленський сказав, що не знав про запрошення росіян до Саудівської Аравії, візит куди він планував заздалегідь. Поїздка до Саудівської Аравії – це частина туру. Спершу він був в ОАЕ, а потім прибув до Туреччини.