Рубіо: "Євросоюзу колись доведеться сісти за стіл переговорів" з Росією

Американці вважають, що мирний процес супроводжуватимуть також "дискусії" про території та гарантії безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори з росіянами в Саудівській Аравії "першим кроком на довгому і важкому шляху". Відповідний коментар він зробив після розмови з росіянами, пише The Guardian.

Рубіо додав, що для завершення війни потрібен консенсус "усіх сторін". Держсекретар натякнув на те, що це стосується і ЄС.

"Є інші сторони, які мають санкції, Євросоюзу колись доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були введені", – прокоментував він.

Рубіо сказав, що "мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливим, тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін методом".

Інший член американської делегації на переговорах із Росією в Саудівській Аравії, радник з питань національної безпеки Майкл Волц сказав, що є декілька "непорушних принципів", зокрема – постійне, а не тимчасове припинення війни.

"Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи, які лежатимуть в основі будь-якого типу дискусії. Але я думаю, що найважливіше те, що президент заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної країни. Це не в інтересах світу і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи", – сказав він.

Він також сказав, що Європа має очолити безпекові гарантії.

Американці також підтвердили підготовку зустрічі Дональда Трампа з Путіним, але сказали, що дати поки що немає.