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Рубіо: "Євросоюзу колись доведеться сісти за стіл переговорів" з Росією

Американці вважають, що мирний процес супроводжуватимуть також "дискусії" про території та гарантії безпеки. 

Рубіо: "Євросоюзу колись доведеться сісти за стіл переговорів" з Росією
Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори з росіянами в Саудівській Аравії "першим кроком на довгому і важкому шляху". Відповідний коментар він зробив після розмови з росіянами, пише The Guardian

Рубіо додав, що для завершення війни потрібен консенсус "усіх сторін". Держсекретар натякнув на те, що це стосується і ЄС.

"Є інші сторони, які мають санкції, Євросоюзу колись доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були введені", – прокоментував він. 

Рубіо сказав, що "мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливим, тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін методом".

Інший член американської делегації на переговорах із Росією в Саудівській Аравії, радник з питань національної безпеки Майкл Волц сказав, що є декілька "непорушних принципів", зокрема – постійне, а не тимчасове припинення війни. 

"Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи, які лежатимуть в основі будь-якого типу дискусії. Але я думаю, що найважливіше те, що президент заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної країни. Це не в інтересах світу і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи", – сказав він.

Він також сказав, що Європа має очолити безпекові гарантії. 

Американці також підтвердили підготовку зустрічі Дональда Трампа з Путіним, але сказали, що дати поки що немає. 

  • У Держдепартаменті після розмови з росіянами сказали, що сторони домовилися "усунути подразники". Там анонсували створення команд, які будуть обговорювати закінчення "конфлікту" в Україні.
  • Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
  • Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере. Учора президент Володимир Зеленський сказав, що не знав про запрошення росіян до Саудівської Аравії, візит куди він планував заздалегідь. Поїздка до Саудівської Аравії – це частина туру. 
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