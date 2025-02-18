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У Південній Кореї розгорнули нову балістичну ракету, здатну вражати бункери

“Ракета дає військовим “величезну” можливість повністю знищити супротивника у разі непередбачених обставин”.

У Південній Кореї розгорнули нову балістичну ракету, здатну вражати бункери

Південна Корея розгорнула нову балістичну тактичну протибункерну ракету Ure, здатну вражати підземні цілі противника, пише інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS).

У пресрелізі йдеться, що корейські військові розгорнули тактичну ракету класу “земля-земля”, здатну завдавати одночасні точні удари у короткий термін по далекобійних артилерійських силах Північної Кореї ‒ у разі виникнення непередбачених обставин.

У JCS заявили, що “ракета дає військовим “величезну” можливість повністю знищити супротивника у разі непередбачених обставин”.

Ракету Ure, що корейською означає “грім”, розробили для ураження північнокорейських далекобійних артилерійських гармат, захованих у печерах і тунелях. ЇЇ дальність складає 180 км. 

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Видання зазначає, що Сеул і столичний регіон Південної Кореї, де мешкає майже половина 51-мільйонного населення країни, перебувають у зоні ураження далекобійної артилерії КНДР.

У січні Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання за участю винищувачів через запуски Північною Кореєю гіперзвукових та балістичних ракет.

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