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Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині

Видання Berliner Zeitung стверджує, що Євросоюз хотів зберегти ці плани в таємниці до закінчення федеральних виборів, однак міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зробила відповідний анонс.

Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про підготовку допомоги Україні на 700 млрд євро від ЄС після виборів у Німеччині, пише Berliner Zeitung. 

ЄС, очевидно, збирає мільярдний пакет для закупівлі військової техніки для України. Як повідомляло Bloomberg: “Європейські чиновники працюють над новим масштабним пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни в Україні”. Очевидно, у ЄС знають, що це делікатний план. Адже, як писало Bloomberg із посиланням на джерела, плани щодо витрат будуть оголошені лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок перед голосуванням.

 

Втім міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вже розповіла про масштаби цих планів. Бербок натякнула, що сума може становити близько 700 мільярдів євро. 

“Ми запустимо великий пакет, якого раніше не було в такому вимірі [...] Це станеться найближчим часом”, – сказала Бербок в інтерв’ю Bloomberg на полях Мюнхенської зустрічі. 

Зазначимо, напередодні Німеччина виділила Україні черговий пакет військової допомоги. Самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.

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