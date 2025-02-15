Мюнхенський саміт: G7 підтвердила необхідність розробки надійних гарантій безпеки для України

За підсумками Мюнхенської безпекової конференції Група Семи (G7) випустила заяву, у якій, зокрема, підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки для України.

Серед іншого, члени Групи Семи обговорили руйнівну війну Росії проти України. Вони підкреслили свою відданість спільній роботі задля досягнення сталого миру та побудови сильної і процвітаючої України, а також підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни.

Члени Групи Семи привітали сьогоднішню дискусію з Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Вони нагадали про важливий внесок Групи Семи у припинення війни проти України, в тому числі через заходи відповідно до Спільної декларації Групи Семи про підтримку України, фінансову підтримку України шляхом використання надзвичайних доходів від російських суверенних активів, накладення додаткових витрат на Росію, якщо вона не буде вести переговори в дусі добросовісності, через обмеження цін на нафту і газ, а також шляхом підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Будь-які нові, додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі.

Члени Групи Семи підтвердили свою непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Також члени Групи Семи обговорили надання Росії допомоги подвійного призначення з боку Китаю та військової допомоги з боку КНДР та Ірану. Вони засудили будь-яку таку підтримку.

Члени Групи Семи однозначно засудили дестабілізуючі дії Ірану, включаючи його швидке просування у збагаченні урану без надійного цивільного обґрунтування, сприяння терористичним організаціям і збройним групам на Близькому Сході і в Червоному морі, розповсюдження балістичних ракет і безпілотників, а також транснаціональні репресії і порушення основоположних прав людини.

Крім того, члени Групи Семи висловили серйозну стурбованість ядерною програмою КНДР та програмою балістичних ракет і підтвердили свою прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

Вони вимагають, щоб КНДР відмовилася від усієї своєї ядерної зброї, існуючих ядерних програм, а також від будь-якої іншої зброї масового знищення (ЗМЗ) і програм балістичних ракет у повному, контрольованому і незворотному порядку згідно з усіма відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН).

Вони підкреслили, що пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України знаменує собою небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Також блок закликав КНДР негайно припинити будь-яку допомогу в агресивній війні Росії проти України, в тому числі шляхом виведення своїх військ. Вони закликали КНДР негайно вирішити питання викрадень людей.