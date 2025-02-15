Келлог: США для швидкості ведуть переговори про завершення війни двома треками – російським та українським

Келлог уточнив, що він працює на українському треку, а на російському – спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог повідомив, що ініційовані президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення розв’язаної Росією війни проти України для швидкості ведуться двома треками – російським та українським, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви бачите, що зараз ми насправді йдемо по двох шляхах, і це важливо усвідомити: є російський трек і є український трек. І ми робимо це для швидкості", – сказав він на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

Спецпредставник наголосив, що якщо є бажання встановити тривалий мир, а воно є саме таким, то це не можливо зробити самостійно, без участі президента Зеленського та українців, виключивши будь-кого.

Келлог уточнив, що він працює на американсько-українсько-союзницькому треку, тоді як на російському треку працює спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Також спецпредставник Келлог заявив, що США не бачать представників ЄС на мирних переговорах щодо України: “Згадайте Мінськ-2 – там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися”.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.