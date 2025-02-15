Глава держави зауважив, що в іншому випадку, усі будуть казати, що то була лінія Байдена (лютий 2022), а це лінія Трампа (нові реалії на землі).

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія за умовами потенційного договору про припинення вогню має відійти щонайменше на кордони початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого 2022 року).

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

Президент України вважає, що президент США Дональд Трамп може досягнути цього за допомогою санкцій, заручившись підтримкою Європи, і надання зброї українцям: “ми її (зброю, - ред.) не використаємо, якщо Путін припинить війну”.

"Коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що ми не маємо сили витіснити їх з усієї нашої території. Ми повинні витіснити їх дипломатією і з нашими партнерами, але не програти. Тому я думаю, що вони щонайменше повинні піти на лінію станом на початок повномасштабного вторгнення", – сказав президент.

Глава держави зауважив, що в іншому випадку, усі будуть казати, що то була лінія Байдена (лютий 2022), а це лінія Трампа (нові реалії на землі).

"Я думаю, що йому (Трампу, - ред.) потрібен успіх. І нам потрібен успіх. Ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці", – зауважив президент України.