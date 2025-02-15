Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія за умовами потенційного договору про припинення вогню має відійти щонайменше на кордони початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого 2022 року).
Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.
Президент України вважає, що президент США Дональд Трамп може досягнути цього за допомогою санкцій, заручившись підтримкою Європи, і надання зброї українцям: “ми її (зброю, - ред.) не використаємо, якщо Путін припинить війну”.
"Коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що ми не маємо сили витіснити їх з усієї нашої території. Ми повинні витіснити їх дипломатією і з нашими партнерами, але не програти. Тому я думаю, що вони щонайменше повинні піти на лінію станом на початок повномасштабного вторгнення", – сказав президент.
Глава держави зауважив, що в іншому випадку, усі будуть казати, що то була лінія Байдена (лютий 2022), а це лінія Трампа (нові реалії на землі).
"Я думаю, що йому (Трампу, - ред.) потрібен успіх. І нам потрібен успіх. Ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці", – зауважив президент України.