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Умєров обговорив з міністром оборони Чорногорії безпекову ситуацію в Європі

Також сторони обговорили інтеграцію України в НАТО.

Умєров обговорив з міністром оборони Чорногорії безпекову ситуацію в Європі
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із чорногорським колегою Драганом Краповичем безпекову ситуацію в Європі та питання євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє Рустем Умєров у Facebook.

"Провів змістовну зустріч із міністром оборони Чорногорії Драганом Краповичем. Обговорили безпекову ситуацію в наших регіонах та в Європі загалом", — зазначає міністр оборони України.

Рустем Умєров додає, що Чорногорія – член НАТО із 2017 року, і для України важливий досвід цієї країни на шляху інтеграціїу. 

Міністр оборони Чорногорії підтвердив підтримку України в прагненні до євроатлантичної інтеграції.

"Домовилися про подальші контакти. Україна цінує підтримку союзників та активно переймає їхній досвід для максимально ефективного використання ресурсів у боротьбі за свободу", наголошує Умєров.

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