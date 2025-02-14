Умєров обговорив з міністром оборони Чорногорії безпекову ситуацію в Європі

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із чорногорським колегою Драганом Краповичем безпекову ситуацію в Європі та питання євроатлантичної інтеграції.
Про це повідомляє Рустем Умєров у Facebook.
"Провів змістовну зустріч із міністром оборони Чорногорії Драганом Краповичем. Обговорили безпекову ситуацію в наших регіонах та в Європі загалом", — зазначає міністр оборони України.
Рустем Умєров додає, що Чорногорія – член НАТО із 2017 року, і для України важливий досвід цієї країни на шляху інтеграціїу.
Міністр оборони Чорногорії підтвердив підтримку України в прагненні до євроатлантичної інтеграції.
"Домовилися про подальші контакти. Україна цінує підтримку союзників та активно переймає їхній досвід для максимально ефективного використання ресурсів у боротьбі за свободу", наголошує Умєров.
- На Мюнхенській безпековій конференції міністри оборони України та Нової Зеландії Рустем Умєров і Джудіт Коллінз обговорили можливість залучення інвестицій у розвиток українського ОПК.