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Радник Зеленського Дмитро Литвин: розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

Раніше таку зустріч анонсував Дональд Трамп.

Радник Зеленського Дмитро Литвин: розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію про заплановану у Мюнхені зустріч представників України, США та РФ.

“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, - запевнив Литвин.

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Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про запланован зустріч за участю представників США, України та Росії.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але (це будуть. – Ред.) високопосадовці з Росії, України та США", – сказав Трамп.

Також президент США повідомив, що його зустріч із Володимиром Путіним, ймовірно у Саудівській Аравії, "рано чи пізно" відбудеться.

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