Глава євродипломатії вважає провальною будь-яку мирну угоду без України і ЄС

«Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації», - заявила Каллас.

Будь-яка мирна угода, яка стосуватиметься війни в Україні, буде провальною, якщо її укладуть без участі України і Євросоюзу.

Таку думку озвучила глава євродипломатії Кая Каллас перед початком засідання Ради Україна-НАТО, передає «Європейська правда».

«Як я сказала, будь-яка угода, (укладена) без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації», – наголосила дипломат.

На думку Каллас, швидке розвязання проблеми війни в Українв не спрацює і це буде «нечесна угода (dirty deal), що ми вже бачили раніше, наприклад у Мінську, і вона просто не буде працювати».

Каллас порівняла нинішню ситуацію з 1938 роком, коли «Чехія вирішила дати відсіч, і єдине, чого від нас чекають – підтримати їх зброєю чи будь-чим, чого вони потребують, аби уникнути Другої світової війни».

«І зараз ми повинні допомогти Україні оборонятися від агресії, аби не сталося ширшого конфлікту», – наголосила глава євродипломатії.