Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
ГоловнаПолітика

Глава євродипломатії вважає провальною будь-яку мирну угоду без України і ЄС

«Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації», - заявила Каллас.

Глава євродипломатії вважає провальною будь-яку мирну угоду без України і ЄС
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Будь-яка мирна угода, яка стосуватиметься війни в Україні, буде провальною, якщо її укладуть без участі України і Євросоюзу.

Таку думку озвучила глава євродипломатії Кая Каллас перед початком засідання Ради Україна-НАТО, передає «Європейська правда».

Support LB.ua

«Як я сказала, будь-яка угода, (укладена) без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації», – наголосила дипломат.

На думку Каллас, швидке розвязання проблеми війни в Українв не спрацює і це буде «нечесна угода (dirty deal), що ми вже бачили раніше, наприклад у Мінську, і вона просто не буде працювати».

Каллас порівняла нинішню ситуацію з 1938 роком, коли «Чехія вирішила дати відсіч, і єдине, чого від нас чекають – підтримати їх зброєю чи будь-чим, чого вони потребують, аби уникнути Другої світової війни». 

«І зараз ми повинні допомогти Україні оборонятися від агресії, аби не сталося ширшого конфлікту», – наголосила глава євродипломатії.

  • 12 лютого Дональд Трамп провів спочатку тривалу телефонну розмову з російським диктатором, а опісля подзвонив Володимирові Зеленському.
  • Трамп і Путін домовились про зустріч. Також американським президент опісля озвучив низку скандальних заяв щодо повернення до кордонів України до 2014 року і вступу до НАТО.
  • Американська сторона (зокрема, і під час виступу глави Пентагону на «Рамштайні») дала зрозуміти, що вступу України до альянсу не передбачається і що президенти України та РФ мають зробити певні поступки. При цьому адміністрація нового президента США заявила, що не планує зупиняти допомогу нашій державі, але потрібні "гарантії".
  • У ЄС обурилися перемовинам Трампа і Путіна. А ось Китай запропонував провести саміт США-Росія без участі українського президента.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies