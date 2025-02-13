WSJ: Китай наполягає на ролі "миротворця" у війні і пропонує провести саміт США-Росія без Зеленського

Білий дім відмовився офіційно підтвердити, чи він отримав пропозицію Китаю, але представник Білого дому заявив: “Це взагалі нереально”.

На тлі сигналів, що президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін готові розпочати переговори про припинення війни в Україні, Китай наполягає на тому, щоб “зіграти у цьому процесі певну роль”.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел у Пекіні та Вашингтоні, китайські офіційні особи останніми тижнями через посередників направили команді Трампа пропозицію провести саміт між двома лідерами та сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир’я.

Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і Москвою.

Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Перспектива, що США проведуть переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучити Україну до будь-яких переговорів для вирішення її майбутнього.

Білий дім відмовився підтвердити, чи він отримав пропозицію Китаю, але представник Білого дому заявив: “Це взагалі нереально”.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що не знав про таку пропозицію. Він додав водночас: “Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання”.

Ще до перемоги на президентських виборах Трамп заявив, що має на меті покласти край українсько-російській війні в перші 24 години на посаді президента. Після виборів його адміністрація заявила, що зробить це протягом перших 100 днів.

Офіційні особи США звинуватили у затримці термінів підтримку Китаєм Росії, яка дозволила Москві продовжувати боротьбу та протистояти міжнародному тиску щодо припинення вогню. Військові зусилля Росії також підтримали Іран і Північна Корея.

У віртуальному виступі перед лідерами бізнесу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у січні Трамп сказав: “Сподіваюся, що Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема, з Росією та Україною”. Деякі експерти з Китаю у Вашингтоні заявили, що американський лідер може використати загрозу введення мит на китайський імпорт як важіль, щоб змусити лідера Сі Цзіньпіна допомогти у вирішенні конфлікту.

Пропозиція Китаю відображає бажання Сі розпочати переговори з Трампом, щоб запобігти широкомасштабному економічному “наступу” з боку адміністрації Трампа. Водночас китайська пропозиція не включає жодних зобов'язань з боку Пекіна щодо скорочення його величезної економічної підтримки Москви.