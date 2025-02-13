WSJ: Китай наполягає на ролі "миротворця" у війні і пропонує провести саміт США-Росія без Зеленського

На тлі сигналів, що президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін готові розпочати переговори про припинення війни в Україні, Китай наполягає на тому, щоб “зіграти у цьому процесі певну роль”.
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами джерел у Пекіні та Вашингтоні, китайські офіційні особи останніми тижнями через посередників направили команді Трампа пропозицію провести саміт між двома лідерами та сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир’я.
Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і Москвою.
Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Перспектива, що США проведуть переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучити Україну до будь-яких переговорів для вирішення її майбутнього.
Білий дім відмовився підтвердити, чи він отримав пропозицію Китаю, але представник Білого дому заявив: “Це взагалі нереально”.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що не знав про таку пропозицію. Він додав водночас: “Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання”.
Ще до перемоги на президентських виборах Трамп заявив, що має на меті покласти край українсько-російській війні в перші 24 години на посаді президента. Після виборів його адміністрація заявила, що зробить це протягом перших 100 днів.
Офіційні особи США звинуватили у затримці термінів підтримку Китаєм Росії, яка дозволила Москві продовжувати боротьбу та протистояти міжнародному тиску щодо припинення вогню. Військові зусилля Росії також підтримали Іран і Північна Корея.
У віртуальному виступі перед лідерами бізнесу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у січні Трамп сказав: “Сподіваюся, що Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема, з Росією та Україною”. Деякі експерти з Китаю у Вашингтоні заявили, що американський лідер може використати загрозу введення мит на китайський імпорт як важіль, щоб змусити лідера Сі Цзіньпіна допомогти у вирішенні конфлікту.
Пропозиція Китаю відображає бажання Сі розпочати переговори з Трампом, щоб запобігти широкомасштабному економічному “наступу” з боку адміністрації Трампа. Водночас китайська пропозиція не включає жодних зобов'язань з боку Пекіна щодо скорочення його величезної економічної підтримки Москви.
- Незадовго до того, як Росія вторглася в Україну 2022 року, Пекін заявив, що його дружба з Москвою “не має меж”. Водночас деякі політичні радники в Китаї сумніваються, чи було розумно для Пекіна так тісно зближуватися з Росією з огляду на те, наскільки тісно переплетена китайська економіка із Заходом. Попри це Пекін налагодив міцніші економічні та дипломатичні зв'язки з Москвою, ставши життєво важливим рятівним колом для Кремля в умовах західних санкцій.
- Вчора Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.
- Після цього Володимир Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом.
- Далі стало відомо, що Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії.
- Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повторив позицію Піта Хегсета щодо "малоймовірності" повернення України до кордонів 2014 року, припустивши потребу у поступках територіями задля завершення війни.
- Трамп також запевнив, що буде продовжувати надавати Україні допомогу, але для цього Штатам потрібні "гарантії". Він додав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.