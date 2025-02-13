Трамп: США допомагатимуть Україні, бо інакше Путін подумав би, що він виграв

Думок і коментарів буде ще чимало, а наразі ми зібрали найбільш резонансні заяви президента США.

«І я хочу сказати, що навіть у випадку найгірших сценаріїв, пов'язаних з перемовинами між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, ці держави мають дослухатися до думки України. І нам потрібен стабільний та справедливий мир у цій зоні і ми не дозволимо Росії просуватися так як це було, — підкреслила пані Каума.

Кількома годинами раніше президентка Парламентської Асамблеї ОБСЄ Піа Каума на брифінгу за результатами зустрічі зі спікером ВРУ Русланом Стефанчуком заявила, що жодних перемовин не може бути без урахування думки України.

Спільною метою з американськими союзниками названо "зміцнення позиції України", а безпека європейського континенту, ключовою умовою якої є мир в нашій державі, у заяві визначається як колективна відповідальність.

На саміті в Парижі міністри заявили про готовність посилити підтримку України для досягнення "справедливого, всеосяжного і тривалого миру" . Участь у будь-яких перемовинах повинні брати як Україна, так і Європа, а предметом обговорення має бути надання "сильних гарантій безпеки".

Зокрема Міністерство закордонних справ України оприлюднило спільну заяву за підсумками зустрічі урядовців країн формату "Веймар+", до яких належать, окрім нашої держави, Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство за представництва Європейської Комісії.

Президент США Дональд Трамп учора поговорив по телефону з Путіним , потім із президентом України Володимиром Зеленським і зробив чимало гучних заяв, які стурбували багатьох як в Україні, так і в Європі.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ

Відправивши до Києва свого міністра фінансів Скотта Бессента, Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social зазначив, що "війна повинна і буде закінчена скоро – занадто багато смерті та руйнування".

Він додав, що Штати витратили мільярди доларів з низькою ефективністю.

Раніше американський президент говорив, що відкритий до постачання українцям зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни. Видання Bloomberg писало, що міністр фінансів США вирушить до України в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп погодився з позицією міністра оборони Піта Гегсета щодо "малоймовірності" повернення України до кордонів 2014 року, припустивши, що треба буде поступитися територіями задля завершення війни.

"Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити", - сказав Трамп, додавши, що "деякі території, я думаю, повернуться, так, вони мають повернутися".

На пресконференції в Овальному кабінеті Дональд Трамп не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир, відзначила "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, Трамп сказав, що "це цікаве запитання".

"Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю", – сказав Трамп.

ПРО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ

Спілкуючись із журналістами після телефонних розмов із президентом Володимиром Зеленським та Путіним, президент США Дональд Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати Україні допомогу, але для цього Штатам потрібні "гарантії".

Фото: defense.gov Відправка Пентагоном військової допомоги Україні, вересень 2023.

Трамп заявив, що домовився з Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні, але запевнив, що й надалі надаватиме допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв". Він додав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (матеріали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, – сказав Трамп і додав, що "українці на це погодились".

За словами президента Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США.

"Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів – це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики", – сказав Трамп.

(Проте, за даними Пентагону станом на середину січня, з початку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто з січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Згідно з цими ж даними Пентагону, загальна допомога 50 країн групи "Рамштайн", до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року виділила понад 126 мільярдів доларів США на підтримку безпеки України.)

Трамп додав, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безкоштовною, і що міністр фінансів США Скотт Бессент перебуває в Україні, щоб отримати "безпеку" в обмін на допомогу.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський і Скотт Бессент під час зустрічі в Києві

"Він поїхав туди, щоб отримати документ, з яким ми будемо впевнені, що ми в якійсь формі отримаємо ці гроші назад, тому що ми вкладаємо набагато більше грошей, ніж Європа, і Європа в набагато більшій небезпеці, ніж ми", – сказав Трамп і наголосив, що США далеко від цього конфлікту.

ПРО ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО

Щодо вступу України до НАТО Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Гегсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу "малоймовірною" та "непрактичною".

ПРО ПУТІНА

У своїй соцмережі Трамп написав, що телефонна розмова з Путіним була «довга і дуже продуктивна».

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, згадуючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи», - розповів американський президент.

Трамп додав, що «ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією і Україною».

«Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи візити до країн один одного. Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити йому про розмову», - заявив Трамп.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс повідомила подробиці щодо ймовірної зустрічі президентів США та Росії.

"Трамп і Путін зустрінуться, ймовірно, вперше у Саудівській Аравії, повідомив він нам в Овальному кабінеті", – написала вона.

За словами журналістки, Дональд Трамп запевнив, що, на його думку, Путін "хоче миру".

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", – сказав Трамп про війну, яку розпочав Путін проти України. Він додав, що дата зустрічі із російським лідером ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

Очільник Сполучених Штатів заявив, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час, і, на його думку, ймовірно, в якийсь момент можливе досягнення припинення вогню.

Фото: EPA/UPG

ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО

Володимиру Зеленському, як і обіцяв Трамп, зателефонували. У своїй соцмережі президент США написав, що «розмова пройшла дуже добре».

«Він, як і президент Путін, хоче укласти мир. Ми обговорили безліч тем, пов'язаних з війною, але в основному зустріч, яка буде організована у п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Дж. Д. Венс та державний секретар Марко Рубіо очолять делегацію», - повідомив американський президент і висловив сподівання, що «результати цієї зустрічі будуть позитивними».

На запитання журналістів у Білому домі, чи президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі Трампа з Путіним, Трамп відповів, що спочатку буде перша зустріч, а потім подивляться, "що можна зробити щодо другої зустрічі".

Також він вкотре повідомив, що РФ та Україні потрібно укласти мир".

На уточнююче запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни, він відповів: "Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м’яко кажучи, не надто високі".

Судячи з усього сказаного президентом США, про те, що Путін може зупинити війну у буквальному сенсі одним розчерком пера, Трампа ніхто не поінформував…