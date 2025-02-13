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Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня

"Обмежено придатні" особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки, адже раніше таку категорію військовозобов'язаних скасували. 

Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" до 5 червня.

Про це свідчать дані картки законопроєкту на сайті Верховної Ради. 

Напередодні за цей законопроєкт проголосував парламент. 

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 пройти ВЛК. Раніше був встановлений строк до 4 лютого. 

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Це можна зробити через ТЦК або через мобільний додаток Резерв +.

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