Спроби США домовитися про мир з Росією "не є зрадою" українських військових, ‒ очільник Пентагону

Спроби США домовитися про мир між Україною та Росією "безумовно, не є зрадою" українських військових, які воювали проти Москви останні три роки.
Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет, пише BBC.
Хегсет наголошує, що Штати взяли на себе “неймовірні зобов’язання” перед НАТО, додаючи, що жодна країна не має більшої відданості місії в Україні, ніж США.
Він додає, що США інвестували понад 300 мільярдів доларів у стабілізацію лінії фронту після агресії Росії.
Хегсет додав, що світу “пощастило” мати президента Трампа, і що зараз лише він “може акумулювати сили, щоб встановити мир”.
- Вчора Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.
- Після цього Володимир Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом.
- Далі стало відомо, що Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії.
- Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повторив позицію Піта Хегсета щодо "малоймовірності" повернення України до кордонів 2014 року, припустивши потребу у поступках територіями задля завершення війни.
- Трамп також запевнив, що буде продовжувати надавати Україні допомогу, але для цього Штатам потрібні "гарантії". Він додав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.