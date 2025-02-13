На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 11 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

“За 12 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Катеринівці, 1 у Комарі і Никифорівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 лютого.

Волноваський район. У Комарі поранено людину.

Покровський район. У Покровську пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 3 будинки, ще 10 – пошкоджено.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Катеринівці Іллінівської громади поранено 2 людини, погоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, адмінбудівлю і 2 лінії електропередач. У Слов'янську пошкоджено 24 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 3 автомобілі.

Бахмутський район. У Никифорівці Соледарської громади поранено людину. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському напрямку і на Курщині. Загалом на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.