Зеленський заперечив роль Бориса Джонсона у припиненні перемовин з Росією

На думку Президента, у таких спекуляціях "немає логіки".

В інтерв'ю британському виданню The Guardian Президент України Володимир Зеленський спростував тезу російської пропаганди щодо припинення перемовин із Росією навесні 2022 року "за вказівкою Бориса Джонсона".

За словами глави держави, такі заяви "не мають логіки, бо від чого Джонсон мав нас відмовляти?". Зеленський стверджує, що ніколи не давав згоди на виконання російських вимог для припинення агресії, адже вони були лише ультиматумами.

Він також нагадав, що візит тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії стався вже після втечі російських військ з-під Києва, тож "в ідеї тиску з його боку немає сенсу".

"Путін надто сильно любить цю історію про Стамбул і домовленості", - додав Зеленський.

Сам Борис Джонсон відкидав звинувачення у підбурюванні України до продовження війни, називаючи їх російськими вигадками.