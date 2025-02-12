“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України

Робота триває уже декілька місяців, уточнив міністр.

Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Партнери України працюють над ідеєю миротворчої місії.

Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров після засідання «Рамштайну» 12 лютого, передає «Інтерфакс-Україна».

Support LB.ua

За словами Умєрова, це триває вже декілька місяців.

 «Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку», - сказав міністр.

  • У січні Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, які можуть розгорнути в Україні, повинні включати війська США.
  • Також Зеленський за результатами переговорів із Кіром Стармером повідомляв, що Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів».
  • Перед цим литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив - якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.
  • Кір Стармер теж опісля дав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні.
  • Тим часом європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України, зокрема - у форматі миротворчих військ.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies