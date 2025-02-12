Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України

Партнери України працюють над ідеєю миротворчої місії.
Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров після засідання «Рамштайну» 12 лютого, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами Умєрова, це триває вже декілька місяців.
«Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку», - сказав міністр.
- У січні Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, які можуть розгорнути в Україні, повинні включати війська США.
- Також Зеленський за результатами переговорів із Кіром Стармером повідомляв, що Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів».
- Перед цим литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив - якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.
- Кір Стармер теж опісля дав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні.
- Тим часом європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України, зокрема - у форматі миротворчих військ.