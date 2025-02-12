Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України

Партнери України працюють над ідеєю миротворчої місії.

Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров після засідання «Рамштайну» 12 лютого, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Умєрова, це триває вже декілька місяців.

«Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку», - сказав міністр.