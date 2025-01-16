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Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні

«Ми зіграємо свою повноцінну роль, бо йдеться не лише про суверенітет України», - наголосив Кір Стармер.

Прем’єр Британії підтвердив готовність за потреби розмістити миротворців в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер дав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні, передає Sky News.

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Стармер наголосив, що російське вторгнення пов'язане не лише із «суверенітетом України», а й з його впливом на Велику Британію, включаючи кризу вартості життя.

Прем’єр сказав, що не хоче «забігати вперед», але Великобританія відіграватиме «повноцінну роль» у будь-яких мирних переговорах, зокрема, шляхом розгортання британських військ для підтримки миру.

«Ну, я не хочу забігати вперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повноцінну роль, бо йдеться не лише про суверенітет України. Йдеться про те, як це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це буде впливати на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу», - сказав Стармер.

Також глава британського уряду висловився на підтримку вступу України до НАТО.

  • Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів», повідомив 16 січня Володимир Зеленський за результатами переговорів із Кіром Стармером.
  • Напередодні литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив - якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.
  • У лютому минулого року президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення, зокрема, у ЄС. Ішлося про відправлення західних військ в Україну.
  • Тодішній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав таку ідею. Натомість виступила проти Німеччина.
  • Опісля з’явилася інформація, що крім відправки «державних» військ союзники розглядають як варіант приватні армії.
  • Дискусії у Європі з цього приводу пожвавішали перед президентськими виборами у США, оскільки європейські партнери побоювалися скорочення або ж припинення військової допомоги США Україні.
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