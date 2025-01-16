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Фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S

Водночас митники конфіскували вантаж неетильованого бензину та дизельного палива, які підпадають під санкції проти Росії.

Фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S
Корабель Берегової охорони Фінляндії і російський танкер Eagle S
Фото: EPA/UPG

Митниця Фінляндії заявила про відсутність підстав для порушення кримінальної справи проти екіпажу нафтового танкера РФ Eagle S через вантаж російського палива на судні, пише Reuters.

У грудні фінська поліція заарештувала танкер через підозри, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі та чотири телекомунікаційних кабелі, протягнувши якір морським дном.

Водночас митники конфіскували вантаж неетильованого бензину та дизельного палива та сьогодні підтвердили, що вони класифікуються як продукти, які підпадають під санкції проти Росії. Але оскільки судно увійшло в фінські територіальні води на вимогу влади Фінляндії, “екіпаж не міг вважатися таким, що навмисно порушив законодавство про санкції”, йдеться в заяві митниці.

“Вантаж судна поки що буде затриманий фінською митницею”, – зазначено у пресрелізі.

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  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
  • Опісля у Fingrid заявили, що ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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