Польща закрила у Єрусалимі почесне консульство

Почесне консульство Польщі в Єрусалимі офіційно закрили.
Як повідомив виданню RMF 24 колишній почесний консул Зеєв Баран, це була ініціатива МЗС Ізраїлю, хоча глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення про закриття на офіційному ресурсі Міністерства закордонних справ у грудні 2024 року.
Остаточну ліквідацію завершили у середу.
Колишній почесний консул також повідомив, що останнім часом на об'єкті не було особливої роботи. Як повідомляється, це пов'язано з "відсутністю великих переміщень між країнами".
- Тим часом ЗМІ пишуть, що президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду з проханням гарантувати безпечний приїзд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Польщі ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра через обвинувачення у воєнних злочинах у Смузі Гази.
- Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що коли Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед МКС.