Польща закрила у Єрусалимі почесне консульство

Це пов'язано з відсутністю великих переміщень між країнами.

Почесне консульство Польщі в Єрусалимі офіційно закрили.

Як повідомив виданню RMF 24 колишній почесний консул Зеєв Баран, це була ініціатива МЗС Ізраїлю, хоча глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення про закриття на офіційному ресурсі Міністерства закордонних справ у грудні 2024 року.

Остаточну ліквідацію завершили у середу.

Колишній почесний консул також повідомив, що останнім часом на об'єкті не було особливої роботи. Як повідомляється, це пов'язано з "відсутністю великих переміщень між країнами".