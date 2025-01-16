Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
ГоловнаСвіт

Польща закрила у Єрусалимі почесне консульство

Це пов'язано з відсутністю великих переміщень між країнами.

Польща закрила у Єрусалимі почесне консульство
МЗС Польщі, фото ілюстративне
Фото: МЗС Польщі

Почесне консульство Польщі в Єрусалимі офіційно закрили.

Як повідомив виданню RMF 24 колишній почесний консул Зеєв Баран, це була ініціатива МЗС Ізраїлю, хоча глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення про закриття на офіційному ресурсі Міністерства закордонних справ у грудні 2024 року.

Остаточну ліквідацію завершили у середу.

Колишній почесний консул також повідомив, що останнім часом на об'єкті не було особливої роботи. Як повідомляється, це пов'язано з "відсутністю великих переміщень між країнами".

  • Тим часом ЗМІ пишуть, що президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду з проханням гарантувати безпечний приїзд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Польщі ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра через обвинувачення у воєнних злочинах у Смузі Гази.
  • Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що коли Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед МКС.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies