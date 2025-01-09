ЗМІ: Дуда просить уряд “гарантувати безпечний приїзд Нетаньягу до Польщі”

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду з проханням гарантувати безпечний приїзд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Польщі ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра через обвинувачення у воєнних злочинах у Смузі Гази.
Про це пише Politico.
Йдеться про відвідини заходу з нагоди 80-ї річниці визволення союзниками нацистського концтабору в Освенцимі, який має відбутися 27 січня.
Дуда з опозиційної партії “Право і справедливість” написав уряду прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням “не затримувати Нетаньягу, якщо він ступить на польську землю”.
Ордер МКС означає, що Нетаньягу можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої зі 120 країн, які є підписантами Римського статуту, хоча деякі, зокрема Франція та Угорщина, заявили, що не будуть його затримувати.
За даними польського ЗМІ Interia, яке отримало копію листа Дуди, президент написав: “Уряд Польщі повинен гарантувати Нетаньягу безперешкодне перебування на території нашої країни в цих абсолютно виняткових обставинах”.
Нетаньягу публічно не висловлював бажання взяти участь у на церемонії, а організатор ‒ музей Освенціма, не запросив його на захід.
- Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що коли Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед МКС.
- Польські джерела повідомили Rzeczpospolita, що Варшава виконує ордери через бажання бачити президента Росії Володимира Путіна на лаві підсудних. Суд видав ордер на Путіна у 2022 році через викрадення українських дітей з окупованої України.
- Усі 27 держав Європейського Союзу підпорядковані Римському статуту і зобов’язані виконувати ордери на арешт. Наразі лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Нетаньягу не заарештують, якщо він приїде з візитом у Будапешт.
- Інші країни ЄС підтвердили, що заарештують ізраїльського прем'єра незалежно від дипломатичного імунітету, зокрема Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Литва та Словенія.
- Низка країн євроблоку спочатку заявили, що ізраїльського прем’єра заарештують. Однак деякі зараз повністю або частково спростували попередні слова. Так, спочатку Франція запевнила, що повністю виконуватиме ордери на арешт, але після переговорів щодо припинення вогню в Лівані Париж повідомив, що Нетаньягу буде захищений дипломатичним імунітетом.