ЗМІ: Дуда просить уряд “гарантувати безпечний приїзд Нетаньягу до Польщі”

Йдеться про відвідини заходу з нагоди 80-ї річниці визволення союзниками визволення нацистського концтабору в Освенцимі

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду з проханням гарантувати безпечний приїзд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Польщі ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра через обвинувачення у воєнних злочинах у Смузі Гази.

Про це пише Politico.

Йдеться про відвідини заходу з нагоди 80-ї річниці визволення союзниками нацистського концтабору в Освенцимі, який має відбутися 27 січня.

Дуда з опозиційної партії “Право і справедливість” написав уряду прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням “не затримувати Нетаньягу, якщо він ступить на польську землю”.

Ордер МКС означає, що Нетаньягу можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої зі 120 країн, які є підписантами Римського статуту, хоча деякі, зокрема Франція та Угорщина, заявили, що не будуть його затримувати.

За даними польського ЗМІ Interia, яке отримало копію листа Дуди, президент написав: “Уряд Польщі повинен гарантувати Нетаньягу безперешкодне перебування на території нашої країни в цих абсолютно виняткових обставинах”.

Нетаньягу публічно не висловлював бажання взяти участь у на церемонії, а організатор ‒ музей Освенціма, не запросив його на захід.