У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Підвішений закон про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Чому президент не підписує його
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Дуда просить уряд “гарантувати безпечний приїзд Нетаньягу до Польщі”

Йдеться про відвідини заходу з нагоди 80-ї річниці визволення союзниками визволення нацистського концтабору в Освенцимі

ЗМІ: Дуда просить уряд “гарантувати безпечний приїзд Нетаньягу до Польщі”
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду з проханням гарантувати безпечний приїзд прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Польщі ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем’єра через обвинувачення у воєнних злочинах у Смузі Гази.

Про це пише Politico.

Йдеться про відвідини заходу з нагоди 80-ї річниці визволення союзниками нацистського концтабору в Освенцимі, який має відбутися 27 січня.

Дуда з опозиційної партії “Право і справедливість” написав уряду прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням “не затримувати Нетаньягу, якщо він ступить на польську землю”.

Support LB.ua

Ордер МКС означає, що Нетаньягу можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої зі 120 країн, які є підписантами Римського статуту, хоча деякі, зокрема Франція та Угорщина, заявили, що не будуть його затримувати.

За даними польського ЗМІ Interia, яке отримало копію листа Дуди, президент написав: “Уряд Польщі повинен гарантувати Нетаньягу безперешкодне перебування на території нашої країни в цих абсолютно виняткових обставинах”.

Нетаньягу публічно не висловлював бажання взяти участь у на церемонії, а організатор ‒ музей Освенціма, не запросив його на захід.

  • Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що коли Нетаньягу прибуде до Польщі, його заарештують відповідно до зобов’язань країни перед МКС.
  • Польські джерела повідомили Rzeczpospolita, що Варшава виконує ордери через бажання бачити президента Росії Володимира Путіна на лаві підсудних. Суд видав ордер на Путіна у 2022 році через викрадення українських дітей з окупованої України.
  • Усі 27 держав Європейського Союзу підпорядковані Римському статуту і зобов’язані виконувати ордери на арешт. Наразі лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Нетаньягу не заарештують, якщо він приїде з візитом у Будапешт.
  • Інші країни ЄС підтвердили, що заарештують ізраїльського прем'єра незалежно від дипломатичного імунітету, зокрема Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Литва та Словенія.
  • Низка країн євроблоку спочатку заявили, що ізраїльського прем’єра заарештують. Однак деякі зараз повністю або частково спростували попередні слова. Так, спочатку Франція запевнила, що повністю виконуватиме ордери на арешт, але після переговорів щодо припинення вогню в Лівані Париж повідомив, що Нетаньягу буде захищений дипломатичним імунітетом.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies