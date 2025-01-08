У Міноборони Польщі прокоментували проблему дезертирства українських військових із навчання у Європі

Польська сторона підтвердила, що є факти дезертирства українських військових із навчання у Європі.
Таку заяву зробив сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає «Радіо Свобода».
«Ми країна, яка підготувала найбільшу кількість українських військових. Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами», – сказав Томчик.
Він додав, що дезертирство і брак субординації трапляється в будь-якій армії світу, і факти дезертирства українців ніяк не позначаться на співпраці обох держав у питаннях військових навчань.
«Ми робимо все, щоб українській стороні допомогти, щоб Україна знала, що на нас можна розраховувати і що ми далі хочемо навчати українських солдатів в Польщі, аби вони могли захищати свою країну. Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра немає жодного впливу на навчання українських військових в Польщі», – сказав Томчик.
За його словами, він не пригадує, аби від української сторони надходили запити щодо втеч військових під час транзиту до Франції чи в зворотному напрямку.
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