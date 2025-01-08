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У Міноборони Польщі прокоментували проблему дезертирства українських військових із навчання у Європі

Партнери наголосили, що факти втечі ніяк не позначаться на співпраці обох держав у питаннях військових навчань.

У Міноборони Польщі прокоментували проблему дезертирства українських військових із навчання у Європі
Заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик
Фото: x.com/5channel

Польська сторона підтвердила, що є факти дезертирства  українських військових із навчання у Європі.

Таку заяву зробив сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає «Радіо Свобода».

«Ми країна, яка підготувала найбільшу кількість українських військових. Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами», – сказав Томчик.

Він додав, що дезертирство і брак субординації трапляється в будь-якій армії світу, і факти дезертирства українців ніяк не позначаться на співпраці обох держав у питаннях військових навчань.

«Ми робимо все, щоб українській стороні допомогти, щоб Україна знала, що на нас можна розраховувати і що ми далі хочемо навчати українських солдатів в Польщі, аби вони могли захищати свою країну. Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра немає жодного впливу на навчання українських військових в Польщі», – сказав Томчик.

За його словами, він не пригадує, аби від української сторони надходили запити щодо втеч військових під час транзиту до Франції чи в зворотному напрямку.

  • Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 155 бригади «Анна Київська» понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці. 
  • У Генштабі ЗСУ, коментуючи інформацію, сказали, що робота над усуненням "недоліків" тривала і до публікацій. 
  • 8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий назвав “непросту ситуацію із СЗЧ” у бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
  • Того ж дня ДБР у Рівненській області затримало командира однієї з рот 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.
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