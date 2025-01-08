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Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про заборону «джипінгу» на заповідних територіях

Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами.

Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про заборону «джипінгу» на заповідних територіях
квадроцикл
Фото: Пресслужба ДПСУ

Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт Закону № 11024 «Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду». 

Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

У відомстві зауважили, що вперше крок до заборони «джипінгу» зробили у вересні 2022 року, коли з’явилася відповідна петиція. 

«”Джипінг” на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього Закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями. Пересування на транспортних засобах частково  залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами», - заявила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

Міністерка наголосила: «Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території  квадроцикл – знайте, що це незаконно». 

  • Цей законопроєкт підтримав Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування  ще у березні 2024 року.
  • Нардепи хочуть прописати на законодавчому рівні, що транспорт підвищеної прохідності буде використовуватися лише для під’їзду до рекреаційних зон, доріг загального користування, вулиць міст та приватних територій. Проїзд буде заборонено не лише на території суворої заповідності, але й у зонах стаціонарної рекреації. 
  • У деяких країнах Європи існує заборона на в’їзд у ліс на особистому транспорті.
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