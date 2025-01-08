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Росіяни атакували FPV-дронами Сумщину

Поранень зазнали двоє цивільних.

Росіяни атакували FPV-дронами Сумщину
Фото: поліція Сумщини

Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини FPV-дронами . Унаслідок обстрілів поранені двоє цивільних.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 8 січня близько 12:30 год окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району FPV-дронами. 

Унаслідок обстрілів поранень зазнали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Пошкоджено місцеву станції техобслуговування та транспортний засіб.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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