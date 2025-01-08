Росіяни атакували FPV-дронами Сумщину

Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини FPV-дронами . Унаслідок обстрілів поранені двоє цивільних.
Про це інформує прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 8 січня близько 12:30 год окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району FPV-дронами.
Унаслідок обстрілів поранень зазнали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Пошкоджено місцеву станції техобслуговування та транспортний засіб.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів.