Росіяни атакували FPV-дронами Сумщину

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Унаслідок обстрілів поранень зазнали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Пошкоджено місцеву станції техобслуговування та транспортний засіб.

За даними слідства, 8 січня близько 12:30 год окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району FPV-дронами.

Про це інформує прокуратура Сумщини.

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