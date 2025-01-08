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Шмигаля викликали до Ради. Нардепи хочуть почути, чому досі немає законопроєкту про демобілізацію

За виклик прем’єра до Ради проголосували 158 нардепів із 150 необхідних голосів.

Шмигаля викликали до Ради. Нардепи хочуть почути, чому досі немає законопроєкту про демобілізацію
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Сьогодні, 8 січня, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля викликали до Верховної Ради.

Про це повідомляє низка нардепів. 

“Викликали Шмигаля в Верховну Раду! Рада підтримала мою пропозицію! Послухаємо, чому досі немає демобілізаційного законопроєкту”, – написав Олексій Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк додав, закон про демобілізацію мав ініціювати уряд згідно із  законом про мобілізацію. 

Нагадаємо, у листопаді член оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська повідомляла, що Міноборони планує підготувати законопроєкт щодо демобілізації до 18 грудня.

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