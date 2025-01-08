Шмигаля викликали до Ради. Нардепи хочуть почути, чому досі немає законопроєкту про демобілізацію

За виклик прем’єра до Ради проголосували 158 нардепів із 150 необхідних голосів.

Сьогодні, 8 січня, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля викликали до Верховної Ради.

Про це повідомляє низка нардепів.

“Викликали Шмигаля в Верховну Раду! Рада підтримала мою пропозицію! Послухаємо, чому досі немає демобілізаційного законопроєкту”, – написав Олексій Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк додав, закон про демобілізацію мав ініціювати уряд згідно із законом про мобілізацію.

Нагадаємо, у листопаді член оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська повідомляла, що Міноборони планує підготувати законопроєкт щодо демобілізації до 18 грудня.