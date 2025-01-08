У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок

У Київській області вночі захисники відбивали атаку дронів. Повітряна тривога тривала сім годин. Є збиті цілі.

За даними місцевої влади, поранених немає. Влучань по критичній та житловій інфраструктурі – теж, йдеться у повідомлені ОВА.

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", – повідомив в.о. начальника ОВА Микола Калашник.

Фото: Поліція Київської області Наслідки атаки в Київській області

Фото: Поліція Київської області Наслідки атаки в Київській області

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.