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У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок

Минулося без влучань. 

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок
У Київській області впали уламки
Фото: Поліція Київської області

У Київській області вночі захисники відбивали атаку дронів. Повітряна тривога тривала сім годин. Є збиті цілі.

За даними місцевої влади, поранених немає. Влучань по критичній та житловій інфраструктурі – теж, йдеться у повідомлені ОВА. 

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", – повідомив в.о. начальника ОВА Микола Калашник. 

Наслідки атаки в Київській області
Фото: Поліція Київської області
Наслідки атаки в Київській області

Наслідки атаки в Київській області
Фото: Поліція Київської області
Наслідки атаки в Київській області

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

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