​Росіяни за добу вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців Херсонщини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Томина Балка, Тягинка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Білозерка, Шляхове, Станіслав, Наддніпрянське, Новоберислав, Надеждівка, Широка Балка, Новокаїри, Качкарівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Садове та місто Херсон.

Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду, гараж, автобус, комунальний та приватний транспорт.

Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Окупанти вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців області.

Окупанти били по критичній інфраструктурі та будинках, понівечили газопровід і транспорт.

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