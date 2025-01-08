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​Росіяни за добу вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців Херсонщини

Окупанти били по критичній інфраструктурі та будинках, понівечили газопровід і транспорт. 

​Росіяни за добу вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців Херсонщини
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Окупанти вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду, гараж, автобус, комунальний та приватний транспорт.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Томина Балка, Тягинка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Білозерка, Шляхове, Станіслав, Наддніпрянське, Новоберислав, Надеждівка, Широка Балка, Новокаїри, Качкарівка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Зеленівка, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Садове та місто Херсон.

  • Раніше ворог атакував маршрутне таксі у області. Тієї доби двоє людей загинули і 17 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонщині. 
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